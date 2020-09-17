Псковских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

В Псковской области, преимущественно в северных районах, прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/сек. Такая обстановка сохранится до ночи 18 сентября.

В режим повышенной готовности переведен псковский филиал «Россети Северо-Запад» в связи с ухудшением погодных условий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании.

83 аварийно-восстановительные бригады, 249 человек и 102 единицы техники готовы для оперативного восстановления электроснабжения. 73 дизельных генератора подготовлены для резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в случае необходимости. К таким объектам относятся организации мобильной и интернет-связи, транспортные центры, курьерские службы и организации онлайн-сервисов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале Светлая страна.