Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Псковичи назвали главные достижения первых двух лет губернаторства Михаила Ведерникова

17 сентября 2020 года, 13:28

Главные достижения Михаила Ведерникова на посту губернатора Псковской области назвали участники опроса Псковского агентства информации. Он был посвящён двухлетию со дня инаугурации главы региона, которая состоялась 17 сентября 2018 года.


В первую очередь, горожане обратили внимание на изменения, которые происходят в Пскове, в том числе, благоустройство общественных пространств, формирование новых прогулочных зон, установку спортивных площадок и комплексов.

Также отмечали псковичи открытие новых детских садов и школ, работу «Кванториума» и IT-куба.

Ещё одним направлением, которое выделили участники опроса, было развитие транспортного сообщения: запущены скоростные поезда «Ласточка» между Псковом, Санкт-Петербургом, Новогородом и Петрозаводском, налажено авиасообщение с Москвой, Сочи, Калининградом, Симферополем, Анапой.

Кроме того, псковичи говорили о культурном наследии: реставрации памятников и открытии для туристов новых объектов, например, Варлаамовского угла и Палат Постникова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На «удалёнку» перешёл класс одной из великолукских школ из-за коронавируса
Из-за коронавируса на дистанционное обучение переходит великолукская спортакадемия
Губернатор пригрозил штрафом за срыв срока сдачи детсада на улице Алёхина в Пскове
Псковский митрополит Тихон назначен заместителем Патриарха Кирилла
В УФСИН прокомментировали перенос СИЗО-1 из центра Пскова
Вологодского фальшивомонетчика задержали в Псковской области
К 18 годам тюрьмы приговорил педофила суд Великих Лук
Ещё 31 человек вылечился от коронавируса в Псковской области
В Псковской области вакцинацию от гриппа прошли более 43 тыс человек

Комментарии

Авторизация
No comments
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Политика / Выборы
11 сентября 09:17

Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Председатель облизбиркома рассказал об особенностях муниципальной избирательной кампании
Выборы со вкусом жвачки

Политика / Выборы
4 сентября 14:37

Выборы со вкусом жвачки

Большая муниципальная кампания в Псковской области подходит к финалу