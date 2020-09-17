Псковичи назвали главные достижения первых двух лет губернаторства Михаила Ведерникова

Главные достижения Михаила Ведерникова на посту губернатора Псковской области назвали участники опроса Псковского агентства информации. Он был посвящён двухлетию со дня инаугурации главы региона, которая состоялась 17 сентября 2018 года.

В первую очередь, горожане обратили внимание на изменения, которые происходят в Пскове, в том числе, благоустройство общественных пространств, формирование новых прогулочных зон, установку спортивных площадок и комплексов.

Также отмечали псковичи открытие новых детских садов и школ, работу «Кванториума» и IT-куба.

Ещё одним направлением, которое выделили участники опроса, было развитие транспортного сообщения: запущены скоростные поезда «Ласточка» между Псковом, Санкт-Петербургом, Новогородом и Петрозаводском, налажено авиасообщение с Москвой, Сочи, Калининградом, Симферополем, Анапой.

Кроме того, псковичи говорили о культурном наследии: реставрации памятников и открытии для туристов новых объектов, например, Варлаамовского угла и Палат Постникова.