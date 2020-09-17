Губернатор пригрозил штрафом за срыв срока сдачи детсада на улице Алёхина в Пскове

Детский сад на улице Алексея Алехина в Пскове необходимо сдать в срок и с надлежащим качеством, иначе последуют штрафные санкции, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита на строительную площадку. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Михаил Ведерников спросил у подрядчика, какие действия он планирует предпринять после положительного решения по увеличению авансирования, чтобы сократить отставание от графика. На что руководитель строительной организации ответил, что на объекте планомерно увеличиваются количество специалистов и темпы работ. Сейчас здесь трудится 70 человек и 9 единиц техники. Губернатор также заметил, что необходимо организовывать работу в две смены.
В данный момент на объекте завершается установка перекрытий третьего этажа, активно ведется работа по внутренним и внешним инженерным сетям. Рабочие уже установили стеклопакеты на 1-м и 2-м этажах, окна для 3-го этажа прибудут в ближайшее время. Ожидается поставка алюминиевых витражей для спортзала и лестничных маршей. Представитель подрядной организации рассказал, что подключение тепловых сетей планируется завершить в течение трех недель.
Также главе региона отчитались, что благоустройство территории детского сада начнется уже на этой неделе. Для этого необходимо привлечь дополнительную технику.
Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил организовать освещение по периметру, а также увеличить продолжительность рабочего дня строителей. Он заверил, что совещания с подрядчиком проводятся два раза в неделю, все актуальные вопросы находятся под контролем.
Михаил Ведерников по итогам осмотра объекта поручил максимально сократить время на рассмотрение документов, которые поступают от подрядной организации, в частности, актов приемки выполненных работ.
Детский сад возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На эти цели из консолидированного бюджета выделено порядка 210 млн рублей.