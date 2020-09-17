Губернатор пригрозил штрафом за срыв срока сдачи детсада на улице Алёхина в Пскове

Детский сад на улице Алексея Алехина в Пскове необходимо сдать в срок и с надлежащим качеством, иначе последуют штрафные санкции, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита на строительную площадку. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Михаил Ведерников спросил у подрядчика, какие действия он планирует предпринять после положительного решения по увеличению авансирования, чтобы сократить отставание от графика. На что руководитель строительной организации ответил, что на объекте планомерно увеличиваются количество специалистов и темпы работ. Сейчас здесь трудится 70 человек и 9 единиц техники. Губернатор также заметил, что необходимо организовывать работу в две смены.

В данный момент на объекте завершается установка перекрытий третьего этажа, активно ведется работа по внутренним и внешним инженерным сетям. Рабочие уже установили стеклопакеты на 1-м и 2-м этажах, окна для 3-го этажа прибудут в ближайшее время. Ожидается поставка алюминиевых витражей для спортзала и лестничных маршей. Представитель подрядной организации рассказал, что подключение тепловых сетей планируется завершить в течение трех недель. Также главе региона отчитались, что благоустройство территории детского сада начнется уже на этой неделе. Для этого необходимо привлечь дополнительную технику.