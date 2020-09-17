В УФСИН прокомментировали перенос СИЗО-1 из центра Пскова

Фото Александра Сидоренко
В пресс-службе УФСИН России по Псковской области прокомментировали инициативу о переносе СИЗО за пределы городов. «В случае обсуждения вопроса о переносе следственного изолятора №1 за пределы города информация будет доведена до жителей региона через СМИ», - сообщили в Управлении на запрос «Псковской правды».
Там добавили, что жалоб и предложений от жителей региона по поводу работы следственного изолятора не поступало.
Фото Александра Сидоренко
Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко поддержал просьбу губернаторов нескольких регионов о переносе следственных изоляторов за пределы областных центров. Он пообещал совместно со ФСИН России системно подойти к решению данного вопроса.
В Пскове следственный изолятор № 1 находится по адресу улица Некрасова, 39 - в самом центре города, недалеко от региональной администрации. Это одна из старейших тюрем России: здание было построено в 1805 году.