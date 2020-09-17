В УФСИН прокомментировали перенос СИЗО-1 из центра Пскова

В пресс-службе УФСИН России по Псковской области прокомментировали инициативу о переносе СИЗО за пределы городов. «В случае обсуждения вопроса о переносе следственного изолятора №1 за пределы города информация будет доведена до жителей региона через СМИ», - сообщили в Управлении на запрос «Псковской правды».

Там добавили, что жалоб и предложений от жителей региона по поводу работы следственного изолятора не поступало.