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Происшествия / Преступление

Вологодского фальшивомонетчика задержали в Псковской области

17 сентября 2020 года, 10:54

Вологодского фальшивомонетчика поймали в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

В течение месяца в полицию Вологды поступили заявления от семи представителей различных банков о том, что в выручке торговых точек обнаружены пятитысячные купюры с признаками подделки.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения в магазинах оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Вологде установили мужчину, который расплачивался за недорогой товар пятитысячными купюрами.

Полицейские составили ориентировку с приметами злоумышленника и объявили его в розыск. Им оказался 37-летний мужчина. Его задержали в Псковской области за совершение аналогичных преступлений. Теперь фальшивомонетчик находится в СИЗО Пскова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

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