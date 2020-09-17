К 18 годам тюрьмы приговорил педофила суд Великих Лук

К 18 годам тюрьмы приговорил суд мужчину, который обвинялся в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина обвинялся в совершении четырёх преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Ещё одно дело было возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В суде было установлено, что педофил склонял своих жертв к совершено действий сексуального характера за материальное вознаграждение.

Приговор суда не вступил в законную силу.