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Общество / Здоровье

Ещё 31 человек вылечился от коронавируса в Псковской области

17 сентября 2020 года, 09:28

За сутки 16 сентября из больниц Псковской области был выписал 31 человек, вылечившийся от коронавируса. Всего победить заболевание уже смогли 3 тыс. 774 заражённых, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Ещё 31 человек вылечился от коронавируса в Псковской области

«Резкого прироста больных нет, в очагах стабильно спокойно», - отметил глава региона. За 16 сентября заболели 27 человек: 11 — в Великих Луках, по 4 — в Пскове и Порховском районе, по 2 — в Псковском, Стругокрасненском и Пушкиногорском районах, по одному — в Великолукском и Новосокльническом районах.

С начала пандемии в регионе провели 92 тыс. 563 исследования на коронавирус. 

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