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Общество

В Псковской области вакцинацию от гриппа прошли более 43 тыс человек

16 сентября 2020 года, 22:14

За две недели в Псковской области вакцинацию от гриппа прошли более 43 тыс человек. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, вакцинация проходит в стационарах и в ФАПах. Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи, при посещении доврачебного кабинета, во время прохождения диспансеризации.

Также медики выезжают в организации и на предприятия. Кроме того, прививку от гриппа можно сделать на мобильных станциях в местах наибольшего скопления людей. В Пскове работают две таких площадки - у крупных торговых комплексов на улицах Коммунальной и Труда.

Кроме того, в районах мобильные прививочные комплексы выезжают в наиболее удаленные населенные пункты области.

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