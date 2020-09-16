Михаил Ведерников: Псковское наследие поражает своей глубиной и многогранностью

«Псковское наследие поражает своей глубиной и многогранностью»,, - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что в этот день 275 лет назад родился великий полководец Михаил Илларионович Кутузов. «О его подвигах каждый знает с детства, но мало кто слышал о его тесных связях с Псковской землёй. В деревне Теребени Опочецкого района под спудом в Воскресенской церкви XVIII века похоронены отец и мать Кутузова. Говорят, что церковь была частично построена на средства самого Михаила Илларионовича. Место сильное, сокровенное, природа здесь по-своему притягательная», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также сообщил, что прямых потомков Кутузова на Псковской земле не осталось, но есть упоминания о жизни его родственников на Опочецкой, Великолукской, Псковской и Гдовской землях.