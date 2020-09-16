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Культура / Наследие

Могиле и домику отца Николая Гурьянова предлагают придать статус объекта культурного наследия

16 сентября 2020 года, 17:41

Могиле и домику отца Николая Гурьянова на острове Залита в Псковском озере предлагают придать статус объекта культурного наследия, сообщила «АиФ-Псков» консультант комитета по межмуниципальному сотрудничеству и экономическому развитию администрации Псковского района Мария Знаменская.

Могиле и домику отца Николая Гурьянова предлагают придать статус объекта культурного наследия
Храм на острове Залита, в котором служил отец Николай Гурьянов
Фото Елены Лешкиной

По её словам, такое предложение прозвучало в ходе публичных слушаний по вопросу доработки правил землепользования и застройки. Была инициатива и касающаяся соседнего острова Белова. Настоятель местной церкви отец Сергий предложил придать статус памятного места монашескому скиту на острове.

Мария Знаменская отметила, что теперь оба предложения и другие идеи рабочей группы прорабатывает комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Параллельно принимаются замечания и предложения от местных жителей и экспертов. Также сейчас идёт работа по присвоению Талабским островам статуса исторического поселения.


Отец Николай Гурьянов более 40 лет прослужил в храме Святителя и Чудотворца Николая на острове Залита в Псковском озере и скончался 24 августа 2002 года в своем доме на этом же острове. Еще при жизни его называли «живым святым». К Николаю Гурьянову приезжали паломники со всей страны. До сих пор верующие едут на остров Залита к могиле старца.

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