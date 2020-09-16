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Общество / Здоровье

Мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному открыли в Опочке

16 сентября 2020 года, 17:15
Мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному открыли в Опочке

Фото газеты «Красный маяк»

Мемориальную доску врачу-реаниматологу Опочецкой межрайонной больницы Алексею Поднебесному открыли в Опочке 16 сентября, сообщает газета «Красный маяк».

«Оказывается герои живут среди нас, они никуда не делись, они готовы в нужное время в нужном месте встать на защиту своей профессии, своих граждан, своего дела. Подвиг в мирное время, профессиональный подвиг, человек сознательно выполнял свою работу», – сказала на открытии первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Алексей Поднебесный приехал из Опочки в COVID-центр в Пскове, чтобы лечить больных коронавирусом пациентов, и заразился сам. 13 мая стало известно, что у Алексея Поднебесного диагностирован коронавирус. 21 мая состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врач умер поздно вечером 3 июня.

Мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному открыли в Опочке

Фото газеты «Красный маяк»

Глава Опочекого района заметил, что благодаря Алексею Поднебесному за период коронавирусной инфекции в Опочецкой межрайонной больницы никто не дрогнул и не уволился.

Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга, Алексей Поднебесный будет посмертно награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью».

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