Мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному открыли в Опочке

Мемориальную доску врачу-реаниматологу Опочецкой межрайонной больницы Алексею Поднебесному открыли в Опочке 16 сентября, сообщает газета «Красный маяк».

«Оказывается герои живут среди нас, они никуда не делись, они готовы в нужное время в нужном месте встать на защиту своей профессии, своих граждан, своего дела. Подвиг в мирное время, профессиональный подвиг, человек сознательно выполнял свою работу», – сказала на открытии первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Алексей Поднебесный приехал из Опочки в COVID-центр в Пскове, чтобы лечить больных коронавирусом пациентов, и заразился сам. 13 мая стало известно, что у Алексея Поднебесного диагностирован коронавирус. 21 мая состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врач умер поздно вечером 3 июня.