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Происшествия / Преступление

В УМВД опровергли информацию о задержании всего подразделения накоконтроля в Великих Луках

16 сентября 2020 года, 16:28

В УМВД России по Псковской области опровергли появившуюся в сети информацию о задержании всего личного состава подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, мероприятия проводятся только в отношении руководителя подразделения «по факту возможного превышения должностных полномочий».

Сейчас на месте работают сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД и УФСБ России по Псковской области. Далее для принятия процессуального решения материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета по Псковской области.

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