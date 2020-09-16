Дизайн-проект новой смотровой площадки разработала псковичка

«Самое сердце города - старая водонапорная башня с видом на Троицкий собор! На мой взгляд, прекрасное место в шаговой доступности от центра», - рассказала Дарья Калугина в своём Instagram. Подписчики дизайнера поддержали: «Давно пора смотровую сделать, такой объект пропадает».

Дизайн-проект новой смотровой площадки на основе старой заброшенной башни Шпагатной фабрики в Пскове разработала дизайнер и 3D-визуализатор Дарья Калугина, сообщает «Комсомольская правда. Псков».

Для создания «визуала» своей идеи дизайнер летала на мотопараплане и делала снимки вида, который открывается с предполагаемой площадки.

Девушка отметила, что с башни будет видно устье реки Великой, Кремль, строящийся рядом торговый центр и, в будущем, пешеходный мост, а не только левую сторону реки, как в новой смотровой площадке во Власьевской башне.