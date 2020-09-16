Отопительный сезон в Пскове начнется на этой неделе

18 сентября начнут отапливать школы, детсады и соцучреждения Пскова, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу администрации Пскова Александра Братчикова. Об этом он заявил стало на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода 16 сентября.

В медучреждениях города отопление включено с 14 сентября, заметил Братчиков.

Многоквартирные дома, которые оборудованы общими счетчиками и температурными датчиками, начнут отапливать с 17 сентября. Для всех остальных отопительный сезон начнется исходя из погодных условий.

Вице-губернатор Василий Осипов призвал не делать различий между домами с приборами учета и без них, а запускать отопление сразу везде, особенно учитывая риски эпидемиологической ситуации.