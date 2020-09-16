Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Я – социальный предприниматель

Открыт прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»

16 сентября 2020 года, 15:02

О начале приема заявок на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» в 2020 году объявил Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

Конкурс проводится при поддержке Министерства экономического развития РФ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского государственного социального университета, сообщили Псковскому агентству информации в АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Открыт прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»

Проект направлен на выявление лучших практик развития социальной сферы России, организацию предпринимательской деятельности и популяризацию нового направления развития экономики страны. «Его цель — найти и выявить лучшие проекты для развития социальной сферы в регионах и организации новых направлений социального бизнеса», - сообщили в Центре инноваций социальной сферы Псковской области.

Региональный этап, который пройдет с сентября по ноябрь в регионах России, в том числе в Псковской области, определит лучшие проекты в 8 номинациях для социальных предпринимателей и в 4 номинациях для некоммерческого сектора.

Региональный этап конкурса направлен на поиск лучших региональных практик решения социальных проблем и демонстрацию экономически устойчивых решений в социальной сфере, а также на привлечение внимания органов государственной и муниципальной власти, НКО к сектору социального предпринимательства.

В 2020 году организаторами определены следующие основные номинации: «Социальное обслуживание», «Просветительская деятельность», «Реабилитация людей с ОВЗ», «Социальный туризм», «Разработка ТСР и ИТ для людей с ОВЗ», «Обеспечение занятости», «Физическая культура», «Дополнительное образование детей».

Для некоммерческих организаций добавлены 4 дополнительные номинации: «Дополнительное образование детей», «Уход за пожилыми», «Социальное обслуживание», «Развитие территорий».

Сроки проведения регионального этапа конкурса с 1 сентября по 20 ноября 2020 года. Прием заявок продлится до 25 октября включительно.

Награждение победителей регионального этапа состоится 20 ноября в Пскове.

В конкурсе могут принять участие действующие социальные предприниматели и некоммерческие организации, имеющие реализованный социальный проект с финансово устойчивой бизнес-моделью.

В Псковской области конкурс «Лучший социальный проект года» проводится в четвертый раз. Участниками конкурса предыдущих лет стали порядка 50 социальных предпринимателей.

Уполномоченным представителем конкурса в Псковской области и организатором регионального этапа является АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Заявку можно подать здесь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Могиле и домику отца Николая Гурьянова предлагают придать статус объекта культурного наследия
Мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному открыли в Опочке
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове 3 октября
В УМВД опровергли информацию о задержании всего подразделения накоконтроля в Великих Луках
Дизайн-проект новой смотровой площадки разработала псковичка
Отопительный сезон в Пскове начнется на этой неделе
Представлены концепции моста через реку Пскову
Псково-Изборский музей-заповедник получит федеральный статус в 2021 году
В Великолукском районе пропала пенсионерка

Комментарии

Авторизация
No comments
Без рекламы

Экономика / Я – социальный предприниматель
14 сентября 10:20

Без рекламы

Фотограф из Великих Лук совершенствуется в мастерстве и учит детей основам профессии
Снегопад зимой и летом

Экономика / Я – социальный предприниматель
7 сентября 14:05

Снегопад зимой и летом

Псковские предприниматели в центре города бесплатно учат желающих основам горнолыжного спорта
Активировать село

Экономика / Сельское хозяйство
27 августа 09:27

Активировать село

В Псковском районе запущен уникальный проект для дачников и фермеров по переработке сельхозпродукции на льготных условиях