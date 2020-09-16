Представлены концепции моста через реку Пскову

Концепции строительства моста через реку Пскову у Псковского кремля рассмотрели члены регионального совета по вопросам охраны объектов культурного наследия на установочном заседании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники заседания рассмотрели несколько вариантов моста через реку Пскову на территории между ее слиянием с рекой Великой и Троицким мостом. Они заметили, что объект имеет важное значение для связи между туристическими кластерами Пскова.

Михаил Ведерников попросил подготовить список предложений по внешнему виду моста и его техническим особенностям, чтобы у архитекторов появилась возможность создать эскизные проекты, которые пройдут обсуждение на Совете.

Также губернатор поддержал инициативу по включению в данную работу специалистов МЧС для проработки вопросов обеспечения безопасности моста во время весеннего половодья.

Члены Совета единогласно поддержали идею строительства моста.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы разработки концепции развития и сохранения ансамбля Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. В том числе шла речь об укреплении берегового склона, необходимости консервации руин церкви Вознесения, развитие прилегающих территорий.