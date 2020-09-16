Псково-Изборский музей-заповедник получит федеральный статус в 2021 году

Федеральный статус Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику должны присвоить в 2021 году. Об этом шла речь на установочном заседании регионального совета по вопросам охраны объектов культурного наследия, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Возможность получения музеем федерального статуса появилась благодаря договорённости администрации региона с Министерством финансов РФ. По словам Михаила Ведерникова, документы для присвоения заповеднику статуса государственного по линии Правительства России уже готовятся. «Для нас это окончание серьезной работы по передаче музея на федеральный уровень. Это открывает множество перспектив и позволит быстрее реставрировать и сохранять объекты», — подчеркнул глава региона.

Отдельно губернатор отметил важность качественного и профессионального проведения работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Для этого, считает он, должны учитываться как мнение экспертов, так и жителей региона.

Также Михаил Ведерников подчеркнул: «Все объекты должны быть доступны для посещения, так как это значимая часть туристического и экономического потенциала области и России в целом».

Ранее, в рамках проекта Министерства культуры России и Всемирного Банка «Сохранение и использование культурного наследия в России», в Псковской области были отреставрированы и открыты Варлаамовский угол и Двор Постникова. С ноября 2018 года реализуется подпроект «Музейный квартал», по которому продолжаются реставрационные работы Дома Ксёндза, Художественно-ремесленной школы имени Н. Фан-дер-Флита и Поганкиных палат. Большинство объектов принадлежат Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику.