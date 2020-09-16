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Происшествия / ЧП

В Великолукском районе пропала пенсионерка

16 сентября 2020 года, 13:16

В Великолукском районе ведётся поиск 74-летней Нины Коваль, сообщили «Псковской правде» в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина пропала 15 сентября. Она ушла из дома в деревне Демидово.

В Великолукском районе пропала пенсионерка

Рост Нины Коваль — 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштановые с проседью, глаза карие. В момент исчезновения была одета в фиолетовую куртку, чёрные штаны и чёрные калоши.

В отряде отметили, что женщина нуждается в медицинской помощи: у неё возможна потеря памяти.

Также поисковики рассчитывают на помощь добровольцев.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Нины Коваль, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. 

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