Строительство детского инфекционного отделения начнётся в Пскове в ближайшие дни

Строительство детского инфекционного отделения в Пскове начнётся в ближайшие дни, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в на своей странице в Instagram. Возведением здания займётся Министерство обороны.

Предложение губернатора о строительстве детского инфекционного отделения поддержал президент России Владимир Путин в ходе открытия многофункционального медицинского центра с филиалами в Пскове и Великих Луках 15 сентября. Глава государства дал соответствующее поручение министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Это важнейшее решение, которое позволит полностью закрыть потребности региона в инфекционных койках как для взрослого населения, и для детей», - заявил Михаил Ведерников. Новое лечебное учреждение будет рассчитано на 60 коек.

Михаил Ведерников поблагодарил президента России, Правительство страны, вице-премьера Татьяну Голикову и Министерство обороны за постоянную помощь, поддержку и внимание к Псковской области.