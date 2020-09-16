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Общество / Здоровье

Два новых случая коронавируса выявлены в очаге на великолукском заводе

16 сентября 2020 года, 09:24

В очаге коронавируса на заводе «Магна» в Великих Луках выявлены ещё два заражённых, сообщил губернатор Псковской области на своей странице в Instagram. Ранее он отмечал, что заражённые рабочие завода переносили коронавирус бессимптомно, выявить болезнь удалось только в ходе тестирования, которое организовало руководство предприятия.

Два новых случая коронавируса выявлены в очаге на великолукском заводе

В целом по региону за 15 сентября были подтверждены 29 новых случаев: 9 - в Пскове, 8 — в Великих Луках, 4 — в Псковском районе, по 2 — в Островском и Красногородском районах. По одному заболевшему добавились в Великолукском, Порховском, Гдовском и Бежаницком районах. Общее количество заражённых достигло 5 тыс. 30.

При этом выписали 15 сентября 52 выздоровевших. Победить заболевание смогли уже 3 тыс. 743 человека. Умерли 65 заражённых.

С начала пандемии в Псковской области провели 91 тыс. 809 исследований на коронавирус.

Михаил Ведерников призвал жителей региона соблюдать все требования Роспотребнадзора.

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