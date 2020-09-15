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Происшествия / Преступление

Из-за беременности несовершенноленей островичу грозит пожизненное заключение

15 сентября 2020 года, 23:02

 Из-за беременности несовершеннолетней девушки 20-летний острович может получить пожизненное заключение. Такое максимальное наказание предусматривает часть 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), по которой в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 26 апреля молодой человек, находясь в населённом пункте под островом, воспользовался отсутствием родителей и вступил в половую связь с их несовершеннолетней дочерью. В результате девушка забеременела.

В настоящее время расследование завершено и материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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