За грантовые деньги борются 27 псковских фермеров

27 фермеров допущены до участия в грантовом конкурсе в Псковской области. Всего же на конкурс поступили 34 заявки из 14 районов, сообщили «Псковской правде» в администрации области.

Всего будут распределены 48,5 млн рублей. При этом гранты для начинающих фермеров составляют от 3 млн до 5 млн рублей, а для семейных ферм - от 5 млн до 100 млн рублей.

Грантовый конкурс для фермерских хозяйств проводится в Псковской области с 2012 года. За это время поддержку получили 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. В сумме фермерам была оказана помощь в размере 329 млн 662 тыс. рублей.