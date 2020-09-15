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Экономика / Сельское хозяйство

За грантовые деньги борются 27 псковских фермеров

15 сентября 2020 года, 22:47

27 фермеров допущены до участия в грантовом конкурсе в Псковской области. Всего же на конкурс поступили 34 заявки из 14 районов, сообщили «Псковской правде» в администрации области.

Победителей конкурса планируется определить на заседании комиссии 16 сентября.\

За грантовые деньги борются 27 псковских фермеров

Всего будут распределены 48,5 млн рублей. При этом гранты для начинающих фермеров составляют от 3 млн до 5 млн рублей, а для семейных ферм - от 5 млн до 100 млн рублей.

Грантовый конкурс для фермерских хозяйств проводится в Псковской области с 2012 года. За это время поддержку получили 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. В сумме фермерам была оказана помощь в размере 329 млн 662 тыс. рублей.

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