Губернатор поздравил псковских работников санэпидслужбы с профессиональным праздником

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, губернатор отметил, что специалисты службы посвящают себя благородному и великому делу — заботе о благополучии и здоровье жителей Псковской области. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация доказывает первостепенное значение работы санэпидслужбы для всей страны.

«Санитарно-эпидемиологическая служба занимает одну из ключевых позиций в здравоохранении региона, охватывая все сферы жизни людей, заботясь о благоприятной среде и защищая жителей от опасных заболеваний. Это требует высокого профессионализма, глубоких знаний и преданности делу от каждого сотрудника, работающего в этой сфере», - заявил губернатор. Он убеждён, что работники службы сделают всё возможное для сохранения благополучия жителей Псковской области.

«Благодарю всех сотрудников за нелёгкий и ответственный труд и желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, сил и успехов в благородной работе!» - заключил Михаил Ведерников.

15 сентября исполнилось 90 лет со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России. Президент России Владимир Путин назвал символичным открытие в праздничный день нового псковского многофункционального центра, корпуса которого расположены в Пскове и Великих Луках.