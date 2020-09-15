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Происшествия / ДТП

Мотоциклист погиб при столкновении с Mitsubishi на трассе под Невелем

15 сентября 2020 года, 20:23

В Невельском районе в результате столкновения с автомобилем Mitsubishi погиб 58-летний мотоциклист. Авария произошла около 18:00 15 сентября на дороге Великие Луки — Невель, пишет Псковское агентство информации.

Мотоциклист погиб при столкновении с Mitsubishi на трассе под Невелем

По данным пресс-службы УМВД России по Псковской области, управлял автомобилем 40-летний мужчина. Он врезался в мотоциклиста, когда тот поворачивал налево.

На месте аварии работают медики, сотрудники ГИБДД и МЧС.

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