Путепровод через Северный обход Пскова отремонтируют до 31 августа 2021 года

Ремонт путепровода через Северный обход Пскова проведут до 31 августа 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт будет проводить ООО «Автомобильные дороги Пскова». С этой организацией уже заключило контракт Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»).