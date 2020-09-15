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Транспорт / Инфраструктура

Путепровод через Северный обход Пскова отремонтируют до 31 августа 2021 года

15 сентября 2020 года, 19:56

Ремонт путепровода через Северный обход Пскова проведут до 31 августа 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт будет проводить ООО «Автомобильные дороги Пскова». С этой организацией уже заключило контракт Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»).

Путепровод через Северный обход Пскова отремонтируют до 31 августа 2021 года

Фото областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству

С февраля путепровод закрыт после ДТП, в результате которого сооружение было повреждено. Строение зацепил грузовик с экскаватором на трале. Он повредил балки пролета.

Подрядчику предстоит заменить 4 балки пролетного строения и провести  локальный ремонт бетонных поверхностей балок. Видимые поверхности пролетного строения должны быть обработаны специальным защитным составом. На мосту отфрезеруют асфальтовое покрытие, выполнят гидроизоляцию проезжей части, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Также там необходимо устроить деформационные швы, водосборные лотки, укрепить откосы конусов бетоном, отремонтировать тротуары и лестничные сходы, смонтировать барьерное ограждение.

На проведение работ из областного бюджета будут направлены 40,5 млн рублей.  

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