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Экономика

Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов

15 сентября 2020 года, 18:22

Работу швейной фабрики «Славянка» в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции, деятельность отраслевого профсоюза промышленности и положение о стимулировании профсоюзных активистов, которое планируется принять на очередном Совете профобъединения, обсудили генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова и руководитель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов
«Фабрика «Славянка» – флагман текстильной промышленности в нашей стране, - отметил лидер региональных профсоюзов. - В самый сложный период для экономики предприятию удаётся не только сохранять производство, трудовой коллектив, но ещё и нести социальную нагрузку. Сегодня у предприятия есть своё общежитие, столовая, медицинский пункт».

Игорь Иванов подчеркнул, что при поддержке профсоюзов разработан и действует один из самых социально-ориентированных в регионе коллективных договоров.

Со своей стороны Елена Косенкова анонсировала принятое Советом директоров решение об индексации заработной платы работникам предприятия и поблагодарила профобъединение за постоянный контакт, помощь и поддержку.

«Профсоюзы для нас – надёжный партнёр и помощник, - сообщила Елена Косенкова. - Мы совместно действуем в интересах предприятия и людей труда. Сегодня, складывая человеческие и финансовые ресурсы, можно и нужно делать жизнь людей труда достойной».

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