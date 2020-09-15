Умер псковский журналист Александр Копыл

13 сентября на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался псковский журналист Александр Копыл. Об этом «Псковской правде» сообщили его коллеги.

Александр Копыл пять лет работал в газете «Псковская правда» заместителем главного редактора и еще несколько лет в редакции «АиФ-Псков».

Коллеги вспоминают Александра Гавриловича Копыла как отзывчивого, чуткого, мягкого, интеллигентного человека, талантливого журналиста, способного разобраться в любых сложных вопросах, грамотного и опытного руководителя.

Похороны состоятся завтра, 16 сентября, в 14:00 на кладбище «Белый Мох».