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Общество

Умер псковский журналист Александр Копыл

15 сентября 2020 года, 17:49

13 сентября на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался псковский журналист Александр Копыл. Об этом «Псковской правде» сообщили его коллеги.

Александр Копыл пять лет работал в газете «Псковская правда» заместителем главного редактора и еще несколько лет в редакции «АиФ-Псков».

Коллеги вспоминают Александра Гавриловича Копыла как отзывчивого, чуткого, мягкого, интеллигентного человека, талантливого журналиста, способного разобраться в любых сложных вопросах, грамотного и опытного руководителя.

Похороны состоятся завтра, 16 сентября, в 14:00 на кладбище «Белый Мох». 

БИОГРАФИЯ

Копыл Александр Гаврилович родился 23 января 1953 года в городе Артемовске Донецкой области. Окончил исторический факультет Донецкого Государственного университета. 

После службы в армии работал в школе и в обществе охраны памятников истории и культуры города Артемовска, в краеведческом музее. Сотрудничал с рядом газет. С 1991 года редактировал региональный краеведческий журнал «Бахмутская хроника».. С сентября 1996 года занимал должность режиссера, а затем редактора телестудии ИД “Заказ” в г. Артемовске, в это же время вел авторскую программу историко – краеведческого направления. Имеет ряд научных публикаций.

Пять лет Александр Копыл отдал работе в газете «Псковская правда»: в 1998-2000гг — занимал должность заместителя главного редактора, в 2002-2005 гг -первого заместителя главного редактора по работе с творческим составом.

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