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Общество / Коммуналка

Взнос на капремонт в Псковской области увеличится на 4%

15 сентября 2020 года, 18:04

Четырёхпроцентное повышение минимального размера взноса на капремонт ждет псковичей в следующем году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания. Новый размер платы депутаты утвердили на сессии 15 сентября.

Так, со следующего года собственники квартир в домах без лифтов ежемесячно будут платить 7,36 рублей за квадратный метр. В многоэтажках, которые оборудованы лифтом, сумма взноса на капремонт составит 8,58 рублей на квадратный метр.

В домах без лифта взнос увеличится на 33 копейки, в домах с лифтом – 28 копеек. Процент, на который повысится тариф, не превышает прогнозируемый показатель инфляции услуг организаций ЖКХ.

В пресс-службе отметили, что депутаты утвердили сумму взноса основываясь на принципе доступности платежа для граждан, в тоже время он не покрывает фактических затрат на реализацию региональной программы капитального ремонта. 

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