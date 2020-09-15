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Политика / Власть

Количество депутатов Псковского облсобрания сократили почти в два раза

15 сентября 2020 года, 14:18

Количество депутатов Псковского областного Собрания сокращено почти в два раза: с 44 парламентариев до 26. Соответствующие поправки в Устав Псковской области депутаты приняли на сессии 15 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Количество депутатов законодательного органа в регионах зависит от численности избирателей. В федеральном законодательстве прописано, что в регионах, где до 500 тысяч избирателей могут быть не менее 15 и не более 50 депутатов, от 500 тысяч до 1 миллиона избирателей – не менее 25 и не более 70 депутатов. В Псковской области, по данным на 1 июля, насчитывалось 524 тыс. 362 избирателя.

Несмотря на то, что депутатов в Собрании станет меньше, избираться они будут по старой схеме: половина по одномандатным округам, половина - по спискам политических партий.

За сокращение численности депутатского корпуса проголосовали 36 присутствовавших на сессии парламентариев, двое были против и двое воздержались. По новым правилам будет избираться областное Собрание следующего созыва.

Теперь, согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», не позднее чем через 30 дней со дня вступления в изменений в Устав области, парламентарии должны утвердить новую схему одномандатных избирательных округов.

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