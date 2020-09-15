В пять раз увеличился штраф за надписи на фасадах в Псковской области

Штраф за нанесение изображений на здания и сооружения без согласия собственника в Псковской области увеличился в пять раз. Теперь он будет составлять пять тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Инициативу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова об ужесточении наказания поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 15 сентября.

Кроме того, изменился принцип наложения взыскания. Ранее, штраф увеличивался, если человека привлекали повторно. В обновлённой редакции закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» размер штрафа не зависит от количества привлечений к административной ответственности в течение года. Для всех правонарушителей будет действовать единое наказание.