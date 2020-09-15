Размер доплаты к пенсии псковичей в 2021 году составит в среднем 2270 рублей

Размер региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году в Псковской области составит в среднем 2 тыс. 270 рублей. Такая сумма следует из размера прожиточного минимума пенсионера, который согласовали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 15 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Месячный прожиточный минимум пенсионера в 2021 году будет ровняться 9 тысячам 598 рублям. Эта цифра меняется ежегодно. Обеспечение доплаты пенсионерам, чья пенсия ниже этого показателя, будет осуществляться за счет областного бюджета и федеральных субсидий. В сумме на выполнение этого социального обязательства региону необходимо порядка 80 миллионов рублей.

В следующем году, по прогнозу, доплату будут получат 27 тыс. 500 псковских пенсионеров.