Губернатор: Трехдневный формат голосования оказался удобным для населения

Михаил Ведерников отметил, что явка в 40,4% — хороший показатель для Псковской области. «Традиционно муниципальные выборы проходили с низкой явкой. Благодаря трехдневной кампании количество проголосовавших заметно выросло», — сказал глава региона.

Трехдневный формат голосования оказался удобным для населения, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем региональной Избирательной комиссии Игорем Соповым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Трёхдневный формат впервые использовался для проведения муниципальных выборов. Голосование началось 11 сентября и закончилось в Единый день голосования, 13 сентября. Игорь Сопов рассказал, что самое активное посещение избирательных участков в регионе наблюдалось вечером 11 сентября и утром следующего дня.

Также Ведерников поинтересовался активностью молодежи на выборах. На что Игорь Сопов ответил, что процент явки избирателей среди этой категории населения был хороший, уточнив, что прошедшее голосование стало первым в жизни для 2,2 тысяч жителей региона.