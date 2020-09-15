Губернатор: Трехдневный формат голосования оказался удобным для населения

Трехдневный формат голосования оказался удобным для населения, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем региональной Избирательной комиссии Игорем Соповым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.
Михаил Ведерников отметил, что явка в 40,4% — хороший показатель для Псковской области. «Традиционно муниципальные выборы проходили с низкой явкой. Благодаря трехдневной кампании количество проголосовавших заметно выросло», — сказал глава региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Трёхдневный формат впервые использовался для проведения муниципальных выборов. Голосование началось 11 сентября и закончилось в Единый день голосования, 13 сентября. Игорь Сопов рассказал, что самое активное посещение избирательных участков в регионе наблюдалось вечером 11 сентября и утром следующего дня.
Также Ведерников поинтересовался активностью молодежи на выборах. На что Игорь Сопов ответил, что процент явки избирателей среди этой категории населения был хороший, уточнив, что прошедшее голосование стало первым в жизни для 2,2 тысяч жителей региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
13 сентября в Псковской области завершились выборы, по итогам которых замещены 1149 мандатов депутатов различного уровня, а также определен глава Себежского района. В голосовании приняли участие 9 партий. Из них, по предварительным данным, 6 получили мандаты. Таким образом, в муниципалитетах представлена вся палитра депутатов из основных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и Партия пенсионеров за социальную справедливость», — отметил Игорь Сопов.