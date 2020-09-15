Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Клад XVI века нашли археологи в Пскове

15 сентября 2020 года, 11:08

126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века нашли археологи в Пскове. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Клад XVI века нашли археологи в Пскове
Фото Археологического центра Псковской области

Клад археологи нашли в ходе исследований в рамках реконструкции улицы Леона Поземского: раскопы на улице Герцена. 

«Клад был обнаружен в кубышке, под полом деревянной постройки», - отметили археологи. Ранее этот участок уже раскапывали, чтобы проложить водопроводную трубу. «Рабочие разбили маленький керамический сосуд, но не заметили монет», - рассказали в археологическом центре. Специалисты считают обнаружение этого клада чудом.

Клад XVI века нашли археологи в Пскове
Фото Археологического центра Псковской области

«Зато теперь, когда клад обнаружен археологами, стал понятен контекст находки и время попадания её в культурный слой. Ведь главная ценность находки — это информация о месте, времени, вероятном владельце, а не рыночная стоимость монетки», - подчеркнули исследователи.

Клад XVI века нашли археологи в Пскове
Фото Археологического центра Псковской области

Сейчас монеты переданы реставраторам для расчистки и консервации. Позже специалисты прочитают надписи и точно скажут, когда монеты были отчеканены.

Потом находку передадут в археологические фонды музея-заповедника.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов
Взнос на капремонт в Псковской области увеличится на 4%
Умер псковский журналист Александр Копыл
Ведерников назвал многофункциональный медицинский центр жизненно важным объектом
Новый псковский многофункциональный медцентр открыл президент
Путин поддержал строительство инфекционного отделения для детей в Пскове
Прямой авиарейс из Пскова в Минеральные воды запустят 6 октября
Количество депутатов Псковского облсобрания сократили почти в два раза
В пять раз увеличился штраф за надписи на фасадах в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Двойной удар

Культура
4 сентября 11:19

Двойной удар

Выставка «Живописная Россия» разместилась в обновленных интерьерах Палат Постникова

В Псков за наследством

Культура / Наследие
25 августа 11:19

В Псков за наследством

«Псковская правда» объявляет о продолжении творческого конкурса для школьников
Робот для бабушки

Культура / Фестиваль
18 августа 11:10

Робот для бабушки

Художник стрит-арта с мировым именем разрисовал стену в Пскове