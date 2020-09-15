Клад XVI века нашли археологи в Пскове



126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века нашли археологи в Пскове. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своем аккаунте в Instagram.



Клад археологи нашли в ходе исследований в рамках реконструкции улицы Леона Поземского: раскопы на улице Герцена. «Клад был обнаружен в кубышке, под полом деревянной постройки», - отметили археологи. Ранее этот участок уже раскапывали, чтобы проложить водопроводную трубу. «Рабочие разбили маленький керамический сосуд, но не заметили монет», - рассказали в археологическом центре. Специалисты считают обнаружение этого клада чудом.



«Зато теперь, когда клад обнаружен археологами, стал понятен контекст находки и время попадания её в культурный слой. Ведь главная ценность находки — это информация о месте, времени, вероятном владельце, а не рыночная стоимость монетки», - подчеркнули исследователи.