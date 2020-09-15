Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Псковский губернатор поручил до конца недели подготовить дома к пуску отопления

15 сентября 2020 года, 10:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов готовить отопительные системы жилых домов к тому, чтобы к концу недели по возможности начать подачу тепла. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Псковский губернатор поручил до конца недели подготовить дома к пуску отопления

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Что касается социальных учреждений, то Михаил Ведерников отметил, что начать отопительный сезон следует с детских садов и школ. «Директора образовательных учреждений могут подать заявку, чтобы отопление включили сразу, не дожидаясь низких среднесуточных температур», - сказал глава региона.

Он обратил внимание, что в этом году в связи с распространением ОРВИ и рисками заражения коронавирусом нужно сделать так, чтобы в домах было тепло и сухо. «Сделаем всё возможное, чтобы люди не простывали и не болели! Берегите себя!» - заверил Михаил Ведерников.

Ранее отмечалось, что в этом году в Псковской области впервые будет введён режим протапливания.   

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов
Взнос на капремонт в Псковской области увеличится на 4%
Умер псковский журналист Александр Копыл
Ведерников назвал многофункциональный медицинский центр жизненно важным объектом
Новый псковский многофункциональный медцентр открыл президент
Путин поддержал строительство инфекционного отделения для детей в Пскове
Прямой авиарейс из Пскова в Минеральные воды запустят 6 октября
Количество депутатов Псковского облсобрания сократили почти в два раза
В пять раз увеличился штраф за надписи на фасадах в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Найден. Жив»

Общество
15 сентября 10:00

«Найден. Жив»

Представитель псковского отряда «ЛизаАлерт» рассказал, кто и как ищет пропавших людей

Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Общество / Соцзащита
10 сентября 18:06

Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Как в Пскове реализуется региональный проект «Старшее поколение»

Раздвоение картинки

Общество / Здоровье
8 сентября 17:24

Раздвоение картинки

О чем могут говорить проблемы со зрением