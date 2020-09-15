Псковский губернатор поручил до конца недели подготовить дома к пуску отопления

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов готовить отопительные системы жилых домов к тому, чтобы к концу недели по возможности начать подачу тепла. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Что касается социальных учреждений, то Михаил Ведерников отметил, что начать отопительный сезон следует с детских садов и школ. «Директора образовательных учреждений могут подать заявку, чтобы отопление включили сразу, не дожидаясь низких среднесуточных температур», - сказал глава региона.

Он обратил внимание, что в этом году в связи с распространением ОРВИ и рисками заражения коронавирусом нужно сделать так, чтобы в домах было тепло и сухо. «Сделаем всё возможное, чтобы люди не простывали и не болели! Берегите себя!» - заверил Михаил Ведерников.

Ранее отмечалось, что в этом году в Псковской области впервые будет введён режим протапливания.