За кражу 4,4 миллионов рублей двух псковичей отправили в тюрьму

Псковский городской суд приговорил к лишению свободы двух псковичей за кражу 4,4 миллионов рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчины пробрались на территорию одной из оптовых баз города Пскова. Один из них проник в кабинет кассира, откуда вытащил сейф с деньгами. Другой в это время следил за обстановкой и должен был предупредить, если кто-то появится. Затем злоумышленники вынесли сейф с территории склада и скрылись.

Псковский городской суд признал обоих виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере). Одному из мужчин назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а другому - в виде 2 лет 6 месяцев. Отбывать срок им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.