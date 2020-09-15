19 случаев коронавируса выявили в Псковской области 14 сентября

19 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 14 сентября. 11 заболевших обнаружили в Пскове (всего 1 тыс. 610), одного — в Великих Луках (всего 977), по два в Псковском (всего 433) и Островском (всего 354) районах, по одному — в Порховском (всего 172), Стругокрасненском (всего 49) и Пушкиногорском (всего 14) районах. Такие данные опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждён 5 тыс. 1 случай коронавируса, выздоровел 3 тыс. 691 человек, в том числе двое были выписаны за последние сутки.

Умерли 65 заражённых.

В Псковской области провели 91 тыс. 63 исследования на выявление заболевания.

«Эпидситуацию удаётся держать под контролем, новых очагов нет», - подчеркнул губернатор. Он призвал жителей региона не расслабляться и продолжать следовать требованиям Роспотребнадзора. «Берегите себя и своих близких», - заключил Михаил Ведерников.