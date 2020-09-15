Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

19 случаев коронавируса выявили в Псковской области 14 сентября

15 сентября 2020 года, 09:27

 19 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 14 сентября. 11 заболевших обнаружили в Пскове (всего 1 тыс. 610), одного — в Великих Луках (всего 977), по два в Псковском (всего 433) и Островском (всего 354) районах, по одному — в Порховском (всего 172), Стругокрасненском (всего 49) и Пушкиногорском (всего 14) районах. Такие данные опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

19 случаев коронавируса выявили в Псковской области 14 сентября

Фото из Instagram губернатора

Всего с начала пандемии в регионе подтверждён 5 тыс. 1 случай коронавируса, выздоровел 3 тыс. 691 человек, в том числе двое были выписаны за последние сутки.

Умерли 65 заражённых.

В Псковской области провели 91 тыс. 63 исследования на выявление заболевания. 

«Эпидситуацию удаётся держать под контролем, новых очагов нет», - подчеркнул губернатор. Он призвал жителей региона не расслабляться и продолжать следовать требованиям Роспотребнадзора. «Берегите себя и своих близких», - заключил Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Об индексации зарплаты сотрудникам «Славянки» объявила Елена Косенкова на встрече с руководством псковских профсоюзов
Взнос на капремонт в Псковской области увеличится на 4%
Умер псковский журналист Александр Копыл
Ведерников назвал многофункциональный медицинский центр жизненно важным объектом
Новый псковский многофункциональный медцентр открыл президент
Путин поддержал строительство инфекционного отделения для детей в Пскове
Прямой авиарейс из Пскова в Минеральные воды запустят 6 октября
Количество депутатов Псковского облсобрания сократили почти в два раза
В пять раз увеличился штраф за надписи на фасадах в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Найден. Жив»

Общество
15 сентября 10:00

«Найден. Жив»

Представитель псковского отряда «ЛизаАлерт» рассказал, кто и как ищет пропавших людей

Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Общество / Соцзащита
10 сентября 18:06

Для кого строят «Социальный городок» в Борисовичах

Как в Пскове реализуется региональный проект «Старшее поколение»

Раздвоение картинки

Общество / Здоровье
8 сентября 17:24

Раздвоение картинки

О чем могут говорить проблемы со зрением