ЖКХ Псковской области готово к отопительному сезону на 80%

Общая готовность инженерных сетей к новому отопительному сезону составляет порядка 80%. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом вице-губернатор Василий Осипов доложил в ходе рабочего совещания с главой региона Михаилом Ведерниковым в понедельник, 14 сентября.

По словам Василия Осипова, в муниципалитетах заканчивается формирование запаса разных видов топлива. В настоящее время большая часть систем готова к запуску.

Губернатор подчеркнул, что в последнее время поступает много обращений граждан, в том числе и в социальных сетях, о том, что в детских садах и школах низкая температура, что может привести к росту заболеваемости ОРВИ. Глава региона заметил, что по итогам прошедшего отопительного сезона было введено понятие периодического протапливания перед началом отопительного сезона и после его окончания для поддержания комфортной температуры как в больницах, школах и других социальных объектах, так и жилых домах.

В ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры. Михаил Ведерников поручил максимально оперативно проработать все актуальные вопросы подготовки, чтобы в ближайшее время подать тепло в первую очередь в социальные объекты.

«Нам важно, чтобы ОРВИ не получила серьезного распространения, чтобы на рост сезонной заболеваемости не наложился коронавирус. Это может привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения региона», — отметил губернатор.