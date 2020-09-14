Начался ремонт второго участка улицы Рокоссовского в Пскове

«ДорСтройСервис» приступил к фрезерованию участка улицы Рокоссовского между Рижским проспектом и улицей Коммунальной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Движение транспортных средств организовано по двум полосам в обоих направлениях.

Старое покрытие проезжей части срежут на 10 сантиметров. Далее, при благоприятных погодных условиях, начнут укладывать выравнивающий, а затем и верхний слой асфальта. Параллельно будет идти ремонт тротуаров и автобусных остановок. Посадочные площадки вымостят тротуарной плиткой.

На отрезке улицы от Гаражного проезда до Рижского проспекта уже привели в порядок пешеходную зону, а на проезжей части выполнили выравнивающий слой покрытия. На всем участке (832 метра) установили бортовой камень.