Начался ремонт второго участка улицы Рокоссовского в Пскове

«ДорСтройСервис» приступил к фрезерованию участка улицы Рокоссовского между Рижским проспектом и улицей Коммунальной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Движение транспортных средств организовано по двум полосам в обоих направлениях.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Старое покрытие проезжей части срежут на 10 сантиметров. Далее, при благоприятных погодных условиях, начнут укладывать выравнивающий, а затем и верхний слой асфальта. Параллельно будет идти ремонт тротуаров и автобусных остановок. Посадочные площадки вымостят тротуарной плиткой.
На отрезке улицы от Гаражного проезда до Рижского проспекта уже привели в порядок пешеходную зону, а на проезжей части выполнили выравнивающий слой покрытия. На всем участке (832 метра) установили бортовой камень.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Последний этап ремонта - нанесение разметки термопластиком, установка пешеходных ограждений и восстановление зеленой зоны. Планируется, что работу закончат до 15 октября.
Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Дорогу ремонтируют на средства федерального бюджета. На эти цели направлено 30 млн рублей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Эта дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы», который реализуется в 83 субъектах-участниках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне