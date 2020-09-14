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Общество / Здоровье

За неделю в Псковской области заболеваемость ОРВИ выросла на 93,8 %

14 сентября 2020 года, 17:43

За неделю в Псковской области заболеваемость ОРВИ выросла на 93,8 %, сообщает «Комсомольская правда. Псков» со ссылкой на главного санитарного врача региона Александра Нестерука.

Главврач рассказал, что за предыдущую неделю в Псковской области ОРВИ заболели 4 тыс. 599 человек, что на 30% выше недельного эпидемического порога по совокупному населению. С 31 августа по 6 сентября число заболевших ОРВИ было почти в два раза меньше - 2 тыс. 373. Александр Нестерук добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тоже есть прирост числа заболевших. С 9 по 15 сентября 2019 года в Псковской области ОРВИ болели 2 тыс. 565 человек.

«Мы знали, что в сентябре будет резкий прирост заболевших. Это связано с тем, что формируются детские коллективы и заболевания быстрее передаются между детьми. Кроме того, понижается температура, но отопительный сезон еще не начался», - пояснил глава псковского Роспотребнадзора. 

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