Сокращение депутатского корпуса Псковского Собрания за пять лет сэкономит 100 млн рублей

Члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике на заседании 14 сентября обсудили законопроект о сокращении численности депутатского корпуса. По словам председателя комитета Виктора Антонова, за пять лет эта мера позволит сэкономить 100 миллионов бюджетных рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Предполагается, что численность депутатского корпуса уменьшится с 44 до 26 человек. Для этого необходимо внести поправки в Устав области.

Представитель фракции КПРФ Дмитрий Михайлов заявил, что у коммунистов нет принципиальных возражений по уменьшению количества депутатов, но прежде они хотели бы увидеть новую нарезку округов. По словам Дмитрия Михайлова, он транслирует «недовольство и опасения своих избирателей».

Виктор Антонов на это заявил, что «избиратели рукоплещут» этому предложению. Он отметил, что с одной стороны, сокращение числа депутатов даст экономию бюджетных средства, а с другой, «области с численностью населения в 600 тысяч человек слишком роскошно иметь такое большое количество депутатов». Большинство членов комитета поддержали эту правку.

Члены комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению тоже большинством голосов поддержали предложенные поправки в Устав региона. Председатель комитета Владимир Яников заметил: «Я четвёртый срок работаю в региональном парламенте и могу сказать, что все эти годы обсуждался вопрос об оптимальной численности депутатского корпуса. Напомню, Собрание начинало работу с 22 человек, и депутаты справлялись со всеми задачами».

Парламентарии уточнили вопрос нарезки округов. «При 26 депутатах мы сможем максимально приблизить территории округов к границам муниципальных районов. Это позволит более эффективно организовать взаимодействие парламентариев с главами районов и муниципальными депутатами», - отметил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов.

Также за сокращение числа депутатов единогласно проголосовали члены комитета облсобрания по бюджету, финансам и налоговой политике.