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Общество / Соцзащита

75,5 млн рублей получит дополнительно Псковская область на выплаты соцработникам

14 сентября 2020 года, 16:51

Псковская область получит дополнительно 75 млн 562,9 тыс. рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В сумме всем регионам страны на доплаты соцработникам выделены почти 1,9 млрд рублей. В пояснительной записке к документу отмечается, что величина выплат зависит от квалификации сотрудника и от того, контактирует ли он с больным коронавирусом. Размер доплат варьируется от 10 до 60 тыс. рублей за смену.

Изначально надбавки работникам социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15 сентября. На заседании Правительства РФ 10 сентября Михаил Мишустин заявил о пролонгировании выплат ещё на месяц.

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