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Политика / Выборы

Жириновский высказался о ситуации с выборами в Себежском районе

14 сентября 2020 года, 16:14

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о ситуации с выборами в Себежском районе на своих страницах в соцсетях: «Есть такая черная технология, как снятие кандидатов, используя юридическую казуистику. Например, в Пскове наш кандидат при регистрации в анкете в графе о наличии недвижимости за границей поставил вместо «Нет» прочерк. Так его сняли с выборов. Только в субботу через суд мы смогли его восстановить. Чаще всего таким образом пытаются убрать конкурентов коммунисты».

Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин занял третье место. В связи с этим Псковское региональное отделение ЛДПР намерено отменить результаты выборов в Себежском районе через суд, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на лидера партийной фракции в областном Собрании Антона Минакова. Он отметил, что уентральный аппарат партии поддерживает это решение.

«Вместо того, чтобы заниматься избирательной кампанией, мы занимались восстановлением нашего кандидата. К тому же, результаты досрочного голосования не аннулированы, а в досрочный период проголосовало 1144 избирателей. В сравнении, в Единый день голосования, 13 сентября, проголосовало 1511 человек», – заявил Антон Минаков.

На выборах в Себежском районе победил действующий глава мунциипалитета Леонид Курсенков, выдвинутый «Единой Россией». 

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