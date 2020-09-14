Полицейские задержали ограбившего великолукскую церковь петербуржца

50-летнего петербуржца, подозреваемого в краже ценностей из Великолукской епархии, задержали полицейские в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Подозреваемый взломал входную дверь церковной лавки и вынес оттуда деньги и серебро. Однако, уехать с награбленным он не успел. Сотрудники уголовного розыска выяснили информацию о личности мужчины и установили его местонахождение. Благодаря слаженной работе с нарядом ДПС обвиняемого удалось задержать не далеко от места преступления. Все ценности были найдены в машине.