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Происшествия / Преступление

Полицейские задержали ограбившего великолукскую церковь петербуржца

14 сентября 2020 года, 15:42

50-летнего петербуржца, подозреваемого в краже ценностей из Великолукской епархии, задержали полицейские в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские задержали ограбившего великолукскую церковь петербуржца

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Подозреваемый взломал входную дверь церковной лавки и вынес оттуда деньги и серебро. Однако, уехать с награбленным он не успел. Сотрудники уголовного розыска выяснили информацию о личности мужчины и установили его местонахождение. Благодаря слаженной работе с нарядом ДПС обвиняемого удалось задержать не далеко от места преступления. Все ценности были найдены в машине.

В ходе расследования установлено, что 50-летний мужчина является жителем Санкт-Петербурга и уже имеет судимости за кражу.

В настоящее время в отношении него следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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