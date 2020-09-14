Финансовый комитет Псковского облсобрания единогласно поддержал идею сокращения депутатского корпуса

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике на заседании 14 сентября единогласно проголосовали в поддержку законопроекта о сокращении численности депутатского корпуса. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Ранее председатель псковского областного Собрания Александр Котов сообщал, что инициатива о сокращении численности депутатов обсуждается уже давно. Был изучен опыт других регионов. Основная сложность заключается в том, что необходимо «нарезать округа так, чтобы районы в них входили целиком». «Сейчас в некоторых районах 3-4 депутата, и люди не знают, к кому обратиться. Если отталкиваться от этого, то нужны 26 депутатов. 13 из которых избираются по одномандатным округам, в которые районы войдут целиком, а 13 — по партийным спискам», - пояснил Александр Котов.

В настоящее время в Собрании работают 44 депутата.