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Политика / Власть

Финансовый комитет Псковского облсобрания единогласно поддержал идею сокращения депутатского корпуса

14 сентября 2020 года, 15:03

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике на заседании 14 сентября единогласно проголосовали в поддержку законопроекта о сокращении численности депутатского корпуса. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Ранее председатель псковского областного Собрания Александр Котов сообщал, что инициатива о сокращении численности депутатов обсуждается уже давно. Был изучен опыт других регионов. Основная сложность заключается в том, что необходимо «нарезать округа так, чтобы районы в них входили целиком». «Сейчас в некоторых районах 3-4 депутата, и люди не знают, к кому обратиться. Если отталкиваться от этого, то нужны 26 депутатов. 13 из которых избираются по одномандатным округам, в которые районы войдут целиком, а 13 — по партийным спискам», - пояснил Александр Котов. 

В настоящее время в Собрании работают 44 депутата.

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