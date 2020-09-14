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Политика / Власть

Псковские депутаты решили не формировать список наказов избирателей в 2021 году

14 сентября 2020 года, 14:02

В 2021 году члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике на заседании 14 сентября приняли решение не формировать список наказов избирателей. Они намерены проконтролировать исполнение данных ранее наказов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Среди наказов значатся строительство школы в Гдове, перепрофилирование помещений старого перинатального центра в Пскове под городскую поликлинику, строительство очистных сооружений в деревне Суханово, капитальный ремонт Печорской районной больницы.

Кроме того, парламентарии рассмотрели отчёт об исполнении консолидированного и областного бюджетов за 2019 год. Он исполнен по доходам в сумме 36 млрд 65 млн 955 тысяч рублей, по расходам – 36 млрд 466 млн 717 тысяч рублей с дефицитом 400 млн 762 тысяч рублей, при утвержденном дефиците – 1 млрд 524 млн 444 тысяч рублей. Доходная часть областного бюджета исполнена на 96,4%, расходная – на 93,4%. Отвечая на вопросы депутатов, заместитель руководителя финансового управления области Людмила Павлова заметила: «Расходы на обслуживание госдолга постепенно снижаются».

Также депутаты одобрили законопроект «О величине прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год». Прожиточный минимум в Псковской области предложено утвердить в сумме 9 тыс. 598 рублей.

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