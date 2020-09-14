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Транспорт / Инфраструктура

Мост на улице Гремячей в Пскове могут отремонтировать в 2021 году

14 сентября 2020 года, 13:44

 В 2021 году планируется начать ремонт моста через реку Милёвка на улице Гремячей в Пскове, сообщил заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Дмитрий Лобунов на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 14 сентября.

Вопрос о готовности моста поднял депутат регионального парламента Анатолий Тиханов. Он заметил, что проблема обсуждается уже больше трёх лет.

«Проект разработан, начаты конкурсные процедуры, контракт на осуществление реконструкции городские власти планируют заключить уже в этом году, а сами работы провести в следующем», - рассказал Дмитрий Лобунов.

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