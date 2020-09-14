Редакторы шести районных газет выиграли выборы в Псковской области

Шесть главных редакторов районных газет одержали победу на муниципальных выборах в Псковской области, сообщает Псковское агентство информации. Все они выдвигались кандидатами от партии «Единая Россия».

Мандат депутата Собрания Утроинской волости Пыталовского района получил на выборах главный редактор газеты «Наша жизнь» Сергей Уланов.

В Гдовское городское собрание депутатов выбрали главного редактора «Гдовской зари» Ольгу Галахову.

Главред газеты «Земля Новоржевская» Оксана Федорова прошла в городское Собрание Новоржева.

Главный редактор газеты «Наш путь» Ольга Федосеенко получила мандат депутата Собрания Переслегинской волости Великолукского района.

Главный редактор газеты «Восход» Людмила Наумова станет депутатом городского поселения «Локня».

Мандат депутата Невельского районного Собрания получит главный редактор «Невельского вестника» Марина Быстрова.

13 сентября в Псковской области завершились выборы, по итогам которых замещены 1150 мандатов, а также определен глава Себежского района. Выборы выиграл действующий глава муниципалитета Леонид Курсенков, набравший почти 60% голосов избирателей. 83% мандатов по итогам голосования на муниципальных выборах получит «Единая Россия».