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Спорт / Рекорды

Псковичка установила новый национальный рекорд по скоростному падению

14 сентября 2020 года, 12:48

Заслуженный мастер спорта России, военнослужащая Центрального спортивного клуба Армии псковичка Елена Лактионова установила новый национальный рекорд на чемпионате России по парашютному спорту. Соревнования прошли 6-12 сентября в Коломне, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковичка установила новый национальный рекорд по скоростному падению

Елена Лактионова заняла первое место в дисциплине «скоростное падение», установив новый национальный рекорд: её скорость была 416 км/ч.

За свою карьеру спортсменка совершила 11 тыс. 566 прыжков с парашютом, является 27-кратной чемпионкой мира в личном и командном зачете, абсолютной чемпионкой мира 2014 года среди военнослужащих (CISM) и среди гражданских парашютистов (FAI), рекордсменкой мира в индивидуальной акробатике 2014 года, семикратной чемпионкой Европы, двенадцатикратной чемпионкой России в личном и командном зачете, чемпионкой Вооруженных Сил Российской Федерации, многократной чемпионкой и призером Всероссийских соревнований.

Елена Лактионова награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени.

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