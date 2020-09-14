Псковичка установила новый национальный рекорд по скоростному падению

Заслуженный мастер спорта России, военнослужащая Центрального спортивного клуба Армии псковичка Елена Лактионова установила новый национальный рекорд на чемпионате России по парашютному спорту. Соревнования прошли 6-12 сентября в Коломне, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Елена Лактионова заняла первое место в дисциплине «скоростное падение», установив новый национальный рекорд: её скорость была 416 км/ч.

За свою карьеру спортсменка совершила 11 тыс. 566 прыжков с парашютом, является 27-кратной чемпионкой мира в личном и командном зачете, абсолютной чемпионкой мира 2014 года среди военнослужащих (CISM) и среди гражданских парашютистов (FAI), рекордсменкой мира в индивидуальной акробатике 2014 года, семикратной чемпионкой Европы, двенадцатикратной чемпионкой России в личном и командном зачете, чемпионкой Вооруженных Сил Российской Федерации, многократной чемпионкой и призером Всероссийских соревнований.

Елена Лактионова награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени.