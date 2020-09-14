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Политика / Выборы

Выборы главы Великолукского района состоятся 6 декабря

14 сентября 2020 года, 12:15

Выборы главы Великолукского района назначены на 6 декабря, пишет районная газета «Наш путь».

Выборы главы Великолукского района состоятся 6 декабря

Фото газеты «Наш путь»

Дата выборов была определена на на 19-й внеочередной сессии Собрания депутатов Великолукского района. Она состоялась 14 сентября.

Выборы главы Великолукского района будут проводится досрочно, поскольку занимавший этот пост Сергей Петров в августе сложил полномочия. В настоящее время и. п. руководителя муниципалитета является Алексей Кузьмин.

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