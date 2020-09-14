Выборы главы Великолукского района состоятся 6 декабря

Дата выборов была определена на на 19-й внеочередной сессии Собрания депутатов Великолукского района. Она состоялась 14 сентября.

Выборы главы Великолукского района будут проводится досрочно, поскольку занимавший этот пост Сергей Петров в августе сложил полномочия. В настоящее время и. п. руководителя муниципалитета является Алексей Кузьмин.