«Небольшие, но креативные»: профильное российское издание отметило Instagram «Псковской правды»

В сентябре 2020 года журнал провел исследование и проанализировал несколько Instagram-аккаунтов региональных СМИ, в том числе и аккаунт газеты «Псковская правда», чтобы рассказать «про популярные и необычные форматы, которыми пользуются издания».

«Псковская газета выкладывает неплохие фоторепортажи, пишет в постах подводки к материалам с сайта», - пишет «Журналист». Отдельно автор исследования отметил онлайн-эстафету приуроченную к 75-летию Победы . Подписчики «Псковской правды» активно принимали участие: выкладывали фото и видео, писали посты о своих воевавших родственниках.

Instagram-аккаунт «Псковской правды» ведется с ноября 2015 года. На данный момент он имеет больше 1750 подписчиков. «Цифры небольшие, но при этом редакция активно ведет инстаграм», - говорится в публикации.

Журнал «Журналист» - старейшее в России профессиональное издание, которое освещает деятельность печатных и электронных средств массовой информации. Среди его приоритетных тем - формирование информационного пространства страны, законотворчество, взаимоотношения прессы и власти, защита прав журналистов.